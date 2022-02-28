Мережа супермаркетів "АТБ" припиняє реалізацію алкогольної продукції з 28 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Компанія "АТБ-Маркет" з 28 лютого 2022 року знімає з реалізації алкогольну продукцію у всіх магазинах торгової мережі "АТБ". Таке рішення компанія ухвалила у зв'язку з впровадженням у країні військового стану та запобігання проявам мародерства", - заявив у понеділок у Facebook директор корпорації "АТБ" Борис Марков.

Раніше для запобігання штучному дефіциту та ажіотажу на товари соціальної групи мережа "АТБ" з понеділка ввела обмеження щодо продажу цієї позиції - не більше двох одиниць одному покупцю.