У Києві заборонили продаж алкогольних напоїв
З 29 лютого продаж алкогольних напоїв у Києві суворо забороняється, повідомляє Ділова столиця.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.
"Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім", — зазначив політик.
Кличко окремо звернув увагу власників магазинів та аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки.
"Не підвищуйте ціни, користуючись ситуацією. Бо це, під час війни, — не краще за мародерство", — зазначив міський голова столиці.