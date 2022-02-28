У Києві заборонили продаж алкогольних напоїв

З 29 лютого продаж алкогольних напоїв у Києві суворо забороняється, повідомляє Ділова столиця.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

"Від завтра в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім" , — зазначив політик.

Кличко окремо звернув увагу власників магазинів та аптек щодо ціни на продукти, товари першої необхідності і ліки.