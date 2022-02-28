Васильків, Білу церкву та Калинівку обстрілюють ракетами

Міста Васильків, Білу церкву та село Калинівка, Київської області, обстрілюють ракетами, повідомляє Новое время.

Про обстріл Василькова повідомила мер міста Наталія Баласинович у Facebook.

"Васильків обстрілюють ракетами! Усі мешканці в укриття! І не виходьте до ранку! Бережи нас, Боже" , - написала вона.

Також ДСНС у коментарі НВ повідомив, що приблизно о 19:10 внаслідок ракетного удару по місту Васильків, місту Біла Церква та селу Калинівка сталося руйнування п'ятиповерхового гуртожитку та двох п'ятиповерхових будинків.

Зазначається, що ДСНС надає допомогу у гуртожитку у місті Біла Церква, а у місті Васильків та селі Калинівка підрозділи рятувальників не залучені у зв'язку з обстрілами.