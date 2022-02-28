Затримано мера Куп’янська, який здав місто окупантам — ОП

Куп’янського мера, представника проросійської партії ОПЗЖ Геннадія Мацегору затримали.﻿ Спершу про це повідомили в ефірі Україна 24. Пізніше інформацію підтвердили в Офісі президента, повідомляє Новое время.

Подробиці поки невідомі.

28 лютого Куп’янська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження щодо Куп’янського мера, представника проросійської партії ОПЗЖ Геннадія Мацегори за статтею Державна зрада.

У соцмережах з’явилося відео, де міський голова Куп’янська Геннадій Мацегора публічно заявив про нібито підконтрольність міста ворожим військам Росії. У той час, як наші бійці Збройних Сил України героїчно відстоюють кордони, голова Куп’янської громади Харківщини пішов на переговори з ворогом, заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.