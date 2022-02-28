Велика Британія заборонила російським суднам заходити до своїх портів

Велика Британія заборонила всім російським суднам заходити до своїх портів. Відповідне розпорядження британського мінтрансу було розіслане до портових адміністрацій, повідомляє Новое время.

Це рішення повязано з неспровокованим, навмисним нападом Росії на Україну — суверенну демократичну державу.

"Морський сектор є основоположним для міжнародної торгівлі, і ми повинні відігравати свою роль в обмеженні економічних інтересів Росії. За таких обставин Департамент транспорту вважає не доцільним, щоб російські судна продовжували заходити до портів Великобританії" , — ідеться в документі.

Віднині не надається доступ до портів Великобританії будь-яких суден, які:

перебувають у володінні, під контролем або у фрахті будь-якої особи, що пов’язана з РФ;

ходять під російським прапором;

зареєстровані в РФ.