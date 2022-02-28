Вісім президентів закликали надати Україні статусу країни-кандидата в ЄС

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу, повідомляє Новое время.

Заяву опубліковано зокрема на сайті президента Латвії. У ньому президенти наголошують, що Україна «заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС», закликають держави-члени «консолідувати політичну підтримку України на найвищому рівні», а інституції ЄС — вжити заходів для «негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та відкрити переговорний процес».