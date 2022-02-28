Брюссель погодився на екстрене приєднання України до енергосистеми ЄС
Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС та очікують, що цей процес займе кілька тижнів, повідомляє Українська правда.
Про це заявила на прес-конференції у Брюсселі єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон.
З такою заявою представниця Єврокомісії виступила по закінченні засідання Ради ЄС з енергетичних питань.
"Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет - це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської", - пояснила вона.
Кадрі Сімсон нагадала, що російське вторгнення в Україну почалося в той день, коли Україна розпочала тестування роботи енергосистеми в ізольованому режимі, що є першим кроком до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС.
"Я говорила з Германом Галущенком (міністр енергетики України) і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову доєднуватися до російської енергетичної системи. Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергосистемою. Це технічний виклик", - розповіла єврокомісар.
Втім, за її словами, технічна готовність України до цього кроку висока і європейські оператори дали згоду на приєднання України на виняткових умовах.
"Я зустрічалася з ENTSO-E цього ранку, вони вважають, що технічно це можливо. Що стосується часу, то це не питання годин, це питання днів, швидше за все, кількох тижнів", - додала вона.