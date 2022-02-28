Європа передасть Україні 70 винищувачів МіГ-29 та Су-25
Українські пілоти вже прибули до Польщі за винищувачами МіГ-29. Також наші військові отримають ракети, повідомляє Сьогодні.
Про це написала народний депутат України Галина Третьякова у Facebook.
"Наші пілоти уже в Польщі — отримують винищувачі "МіГ-29" та ракети", – написала Третьякова.
Нардеп Олексій Гончаренко у Telegram написав, що українська армія отримає ще 70 літаків.
"Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання", – повідомив Гончаренко.
Хто надасть допомогу:
- Болгарія (Міг-29) – 16 шт
- Болгарія (Су-25) – 14 шт
- Польща (Міг-29) – 28 шт
- Словаччина (Міг-29) – 12 шт
"Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!" - додав Гончаренко.