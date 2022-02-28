Європа передасть Україні 70 винищувачів МіГ-29 та Су-25

Українські пілоти вже прибули до Польщі за винищувачами МіГ-29. Також наші військові отримають ракети, повідомляє Сьогодні.

Про це написала народний депутат України Галина Третьякова у Facebook.

"Наші пілоти уже в Польщі — отримують винищувачі "МіГ-29" та ракети", – написала Третьякова.

Нардеп Олексій Гончаренко у Telegram написав, що українська армія отримає ще 70 літаків.

"Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання", – повідомив Гончаренко.

Хто надасть допомогу:

Болгарія (Міг-29) – 16 шт

Болгарія (Су-25) – 14 шт

Польща (Міг-29) – 28 шт

Словаччина (Міг-29) – 12 шт