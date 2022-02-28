Starlink під'їхав: інтернет від Маска вже в Україні

Перша партія станцій супутникового інтернету компанії мільярдера та філантропа Ілона Маска StarLink прибула в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у Telegram-каналі голови Мінцифри Михайла Федорова.

"Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула в Україну! Спасибі Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" , — написав він.

Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска з проханням забезпечити Україну доступ до супутникового інтернету його компанії Starlink. Маск негайно відповів згодою.