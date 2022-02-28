Російський та білоруський хокей "забанили" у Міжнародній федерації

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення виключити російські та білоруські збірні та клуби з-поміж учасників змагань під своєю егідою на невизначений час через агресію проти України, повідомляє пресслужба IIHF, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"IIHF рішуче засуджує використання військової сили та закликає використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту" , - йдеться у повідомленні.

Позачергове засідання ради IIHF відбулось у понеділок, 28 лютого.

Рада ухвалила рішення призупинити участь усіх російських та білоруських національних збірних та клубів у кожній віковій категорії та у всіх змаганнях чи заходах IIHF до подальшого повідомлення.

Також Росія позбавлена права приймати молодіжний чемпіонат світу 2023 року в Новосибірську та Омську.