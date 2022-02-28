Shell хоче залишити проект "Північного потоку-2"

Рада директорів Shell plc сьогодні, 28 лютого, оголосила про свій намір вийти із спільних проектів із "Газпромом" і пов'язаними з ним організаціями, повідомляє Ділова столиця.

Йдеться про 27,5% акцій Shell заводу з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2", 50% частки у Salym Petroleum Development та "Гідан Енерджі".

Shell також має намір припинити участь у проекті газопроводу "Північний потік-2".

"Ми шоковані загибеллю людей в Україні внаслідок безглуздого акту військової агресії, який загрожує європейській безпеці" , — заявив генеральний директор Shell Бен ван Берден.

Персонал Shell в Україні та інших країнах працює разом над реакцією компанії на кризу на місцевому рівні.

Наприкінці 2021 р. необоротні активи Shell у зазначених підприємствах у Росії становили близько $3 млрд. Очікується, що рішення розпочати процес виходу зі спільних підприємств із "Газпромом" та пов'язаними з ним організаціями вплине на балансову вартість активів "Shell" у Росії і призведе до їх знецінення.

Нагадаємо, США ввели санкції проти "Північного потоку-2".