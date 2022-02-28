Атакам зазнали аеропорт Запоріжжя та Бердянський порт

Російський агресор продовжує завдавати ракетних ударів по аеропорту Запоріжжя, а також авіаудари по Бердянському морському торговому порту, про це заявив радник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його інформацією, розміщеною Телеграм-каналом Запорізької обласної державної адміністрації, у понеділок по аеропорту Запоріжжя було завдано двох ракетних ударів.

Також у понеділок агресор атакував Бердянський морський торговельний порт. Військовою авіацією РФ по порту випущено дві ракети.