Зеленський: Обстріл Харкова артилерією — воєнний злочин

Президент Володимир Зеленський у новому зверненні заявив, що за обстріл Харкова та вбивство мирних жителів Росія відповідатиме у Міжнародному трибуналі, повідомляє Новое время.

"Мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал — міжнародний. Це порушення всіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам убивства мирних українських людей" , — наголосив глава держави.