ЗСУ: Україна отримає від ЄС 70 бойових літаків

Збройні сили України отримають в рамках допомоги від Євросоюзу 70 бойових літаків, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання" , – заявили у Повітряних силах.

У відомстві повідомили, що допомога надійде від трьох країн:

Болгарія надасть 16 одиниць Міг-29 та 14 штук Су-25;

Польща - 28 одиниць Міг-29;

Словаччина - 12 штук Міг-29.

Міг-29 - радянський винищувач четвертого покоління, призначений у першу чергу для знищення повітряних цілей противника.

Су-25 - радянський штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, уражає наземні та надводні цілі, а також повітряні маломаневрові цілі типу гелікоптерів, десантні чи транспортні літаки.