Сумська ОДА про наслідки обстрілу військової частини в Охтирці: 70 загиблих

В Охтирці в результаті вчорашнього обстрілу російськими окупантами з артилерії по військовій частині ЗСУ і руйнування будівлі снарядами є багато постраждалих і загиблих, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

На місці працюють рятувальники ДСНС і добровольці, які продовжують діставати тіла загиблих з-під завалів. Точна кількість жертв обстрілу з артилерії та "Градів" поки невідома.

"Загиблих багато. Зараз готують місця на кладовищі - під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200-х готуємо" , - написав він.

При цьому голова ОДА додає, що війська РФ теж "отримують по заслузі".