Міноборони: за добу ЗСУ збили 5 російських винищувачів та гелікоптер

За добу, 28 лютого, збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачів. Крім того, ЗСУ підбили ворожий гелікоптер, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Усього 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35.

Окрім цього, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету та один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.

Українські сили, повідомляють у МОУ, не лише оборонялися, а й атакували: