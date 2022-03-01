Міноборони: за добу ЗСУ збили 5 російських винищувачів та гелікоптер

Міноборони: за добу ЗСУ збили 5 російських винищувачів та гелікоптер
Фото: Vitaly V. Kuzmin

За добу, 28 лютого, збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачів. Крім того, ЗСУ підбили ворожий гелікоптер, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Усього 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35.

Окрім цього, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету та один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.

Українські сили, повідомляють у МОУ, не лише оборонялися, а й атакували:

  • штурмовики СУ-25 протягом доби бомбили колони бронетехніки у Київській та Житомирській областях;
  • бомбардувальники СУ-24 М завдали 4 бомбових ударів по танкових та механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська;
  • "Байрактарами" знищили танк та 2 ЗРК "БУК".
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics