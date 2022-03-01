Міноборони: за добу ЗСУ збили 5 російських винищувачів та гелікоптер
За добу, 28 лютого, збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачів. Крім того, ЗСУ підбили ворожий гелікоптер, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Усього 28 лютого було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними це СУ-30 та СУ-35.
Окрім цього, українські зенітники біля Києва збили крилату ракету та один вертоліт за допомогою зенітних комплексів БУК-М1.
Українські сили, повідомляють у МОУ, не лише оборонялися, а й атакували:
- штурмовики СУ-25 протягом доби бомбили колони бронетехніки у Київській та Житомирській областях;
- бомбардувальники СУ-24 М завдали 4 бомбових ударів по танкових та механізованих колонах на Чернігівщині та поблизу Бердянська;
- "Байрактарами" знищили танк та 2 ЗРК "БУК".