Роскомнагляд блокує сайти, які пишуть про війну РФ проти України
Роскомнадзор розпочав масове блокування російських інформаційних сайтів через те, що вони пишуть про напад путінської Росії на Україну, повідомляє Українська правда.
Серед заблокованих порталів – сайт новин Сибіру "Тайга.інфо", який публікував онлайн про війну в Україні. Портал писав про те, що так звана операція на Донбасі насправді повномасштабна війна по всій території України, що російські війська обстрілюють Київ та інші міста; про те, що гинуть мирні люди; про закрите небо та санкції проти Росії тощо.
А також незалежний студентський журнал DOXA, який опублікував "Довідник для антивоєнних суперечок у сім'ї та на роботі".
Автори цього гайду засудили напад Путіна на Україну, розповіли про те, що Росія атакує ракетами житлові будинки і дитсадки по всій території України, давали посилання на офіційні сторінки української влади, де повідомлялося про загиблих російських солдатів, тоді як російська влада замовчувала інформацію про загиблих росіян.
Інтернет-агентство новин "ТВ2. Новини Томська та Сибір" – за онлайн-матеріал про війну.
Видання "Тайга.інфо" розповіло деталі блокування:
"Друзі, тут нас РКН заблокував через вчорашній онлайн про війну. Суть вимог ми не розуміємо, але змушені були поки що прибрати його з сайту, щоб продовжити працювати. РКН повідомили про це, але блокування поки що зберігається. Скоро запустимо новий онлайн. А також підписуйтесь на телегу поки можливо".
Новинний портал зазначив, що сайт заблокували тому, що в їхньому "онлайні про події у світі, опублікованому 28 лютого, містилася заборонена інформація".
"Тайга.інфо" опублікувала цитату з листа Роскомнадзору на адресу редакції. У ньому російський регулятор заявляє, що на сайті були "інформаційні матеріали про нібито напад Росії на територію України. Разом з цим, за даними офіційних джерел Російської Федерації, зокрема Міноборони Росії, зазначена інформація не відповідає дійсності, формує у людей панічні настрої, створює передумови до масових порушень громадського порядку та громадської безпеки".
Редакція повідомила, що попередження про блокування надійшло о 03:25, коли журналісти "намагалися трохи поспати", і "блокування відбулося фактично одразу", тобто сайту навіть не дали виконати вимог.
Портал заявив, що змушений був виконати вимоги РКН і зняти матеріал, щоб продовжити роботу. Проте вранці 1 березня вони продовжили публікувати онлайн про 6-й день російської війни в Україні.
Сайт DOXA також підкреслив, що їх заблокували в Росії незаконно, оскільки з моменту отримання повідомлення Роскомнадзору минуло менше 24 годин.
Наразі читачі DOXA діляться архівною сторінкою гайду про війну в Україні.
"ТВ2. Новини Томська та Сибір" заявили, що після блокування видалили онлайн, але деякі сторінки про російську війну в Україні доступні з переходу за посиланнями з Telegram-сторінки видання.
Раніше Роскомнадзор направив десяти російським ЗМІ вимогу про "видалення фейків" про дії Збройних сил РФ на території України та розпочав адміністративне розслідування цих фактів, попередивши про відповідальність у вигляді штрафів у розмірі до 5 млн рублів.
"Фейками" російський регулятор називає всі матеріали, в яких йдеться про обстріл російськими військами українських міст та загибель мирних жителів України, а також матеріали, в яких так звана путінська "операція" називається нападом, вторгненням або оголошенням війни.