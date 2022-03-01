Курс валют НБУ на 1 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 1 березня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 28 лютого не змінився і склав 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 28 лютого 2022 року.

Євро не змінився і його курс склав 33.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 28 лютого 2022 року.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 28 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 28 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 28 лютого 2022 року.

Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 28 лютого 2022 року.