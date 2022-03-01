Австралія виділить Україні $50 млн на підтримку оборони та $25 млн на гумдопомогу

Австралія спрямує $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми виділимо $50 млн на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси" , - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на пресконференції.

За його словами, ще $25 млн підуть на гуманітарну підтримку та допомогу міжнародним організаціям у задоволенні потреб людей в Україні.