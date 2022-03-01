Мер: російська армія поставила блокпости на в'їзд у Херсон

На в'їздах до Херсона армія російських окупантів встановила блокпости, повідомляє Новое время.

Як написав у себе у Facebook мер міста Ігор Колихаєв, зараз складно сказати, як розвиватиметься ситуація.

Він наголосив, що Херсон був і залишається українським містом.

"Якби я "здав" місто, як пишуть деякі розумники, ви б це відчули в перший день. Не ображайте мене такими фантазіями" , - зазначив Колихаєв.

Він закликав зберігати спокій і розсудливість, не виходити під час комендантської години, не вступати ні з ким у агресивні переговори та не провокувати противника на конфлікти.