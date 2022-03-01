Директор пологового будинку: Російський снаряд потрапив до пологового будинку під Києвом
Неподалік Києва російський снаряд потрапив до пологового будинку приватної мережі "Адоніс". Людей встигли евакуювати, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Приватний пологовий будинок мережі "Адоніс" знаходиться в селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва. У цьому районі вже кілька днів ідуть дуже запеклі бої, оскільки ворог намагається заблокувати Київ із заходу та південного заходу.
"Всі питають, що з пологовим будинком. Спасибі за підтримку. У пологовий будинок потрапив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Головне - не потрібно зараз їхати, когось забирати. Все в надійному місці та безпеці. Це точно", - йдеться у повідомленні.