Директор пологового будинку: Російський снаряд потрапив до пологового будинку під Києвом

Неподалік Києва російський снаряд потрапив до пологового будинку приватної мережі "Адоніс". Людей встигли евакуювати, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Приватний пологовий будинок мережі "Адоніс" знаходиться в селі Бузова на Житомирській трасі біля Києва. У цьому районі вже кілька днів ідуть дуже запеклі бої, оскільки ворог намагається заблокувати Київ із заходу та південного заходу.