УЄФА розірвав контракт із Газпромом

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розірвала угоду з газовим монополістом Росії Газпромом після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Новий час.

Як повідомляє офіційний сайт організації, рішення припинити співпрацю з компанією у всіх своїх турнірах.

Рішення набуває чинності негайно і стосується всіх існуючих угод, у тому числі Ліги чемпіонів, турнірів для збірних та Євро-2024.

Примітно, що у травні 2021 року УЄФА продовжив угоду із Газпромом. Компанія мала спонсорувати два чемпіонати Європи та Лігу чемпіонів до 2024 року.