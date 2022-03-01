ВР: Міноборони Росії оцінило життя своїх військових на 11 тис. рублів

Міністерство оборони Росії виплатить по 11 тис. рублів сім'ям загиблих російських солдатів, які померли у війні проти України.

Про це повідомив﻿ Telegram-канал Верховної Ради.

За нинішнім курсом сума становить 50 доларів, уточнюється у повідомленні.

Зазначимо, вчора Кабмін ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн сім'ям військовослужбовців, які загинули в цій війні. Допомога розподіляється рівними частками на всіх одержувачів.