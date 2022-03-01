Чи можна не платити за комуналку під час війни

У "Нафтогазі" рекомендують оплачувати комуналку наскільки можна, повідомляє УНІАН.

Журналісти дізналися, що відбувається з комунальними платежами під час воєнного стану та війни та чи буде нараховано пеню за несплату.

Тому журналісти вирішили розпитати експертів щодо ситуації з квитанціями за комунальні послуги в Україні.

Експерт із питань у галузі ЖКГ Крістіна Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

"Це військовий стан, все заморожено – пені не буде. Нехай думають, як вижити, допомогти військовим та відбудувати країну", – каже вона.

У "Нафтогазі" поки що не отримали офіційної інформації, проте розуміють ситуацію в країні та рекомендують оплачувати комуналку по можливості.