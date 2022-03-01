Генштаб: Диверсанти намагалися прорватися до Чернігова і були знищені
У Генштабі Збройних сил України повідомили про ситуацію станом на 6.00 1 березня. Противник продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об'єкти військової і цивільної інфраструктури.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку.
У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками", – йдеться в повідомленні.
На інших напрямках танкові і механізовані частини української армії, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.
"На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони", – заявили в Генштабі.
Українські військові тримають оборону Києва – утримують зовнішні рубежі столиці та критично важливі об’єкти інфраструктури.
"Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ", – йдеться в повідомленні.
"Стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної сдачі в полон цілими підрозділами", – відзначили в Генеральному штабі.