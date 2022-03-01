Генштаб: Диверсанти намагалися прорватися до Чернігова і були знищені

У Генштабі Збройних сил України повідомили про ситуацію станом на 6.00 1 березня. Противник продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об'єкти військової і цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні﻿ Генштабу ЗСУ.

"На Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку.

У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками" , – йдеться в повідомленні.

На інших напрямках танкові і механізовані частини української армії, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.

"На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони" , – заявили в Генштабі.

Українські військові тримають оборону Києва – утримують зовнішні рубежі столиці та критично важливі об’єкти інфраструктури.

"Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ" , – йдеться в повідомленні.