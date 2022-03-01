Геращенко: У центрі Харкова вибухнула ракета
У центрі Харкова на площі Свободи біля будівлі облдержадміністрації стався потужний вибух. За словами Антона Геращенка, вибухнула ракета.
Про це він повідомляє в Телеграм-каналі.
"На моїй улюбленій центральній пл. Свободи у Харкові розриваються ракети!", - пише Геращенко.
В момент вибуху на перехресті перебуває багато авто і людей.
За попередніми даними, по Харкову був нанесений авіаудар. В наслідок нього, на площі утворилась величезна воронка. Інформації про жертв поки немає.