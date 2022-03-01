Кіберполіція закликала VPN-сервіси по всьому світу припинити співпрацю з РФ

Українська кіберполіція звернулася з офіційними запитами до 30 міжнародних VPN-сервісів із закликом припинити надавати послуги користувачам із російськими IP-адресами, повідомляє прес-служба Національної поліції України у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"VPN-сервіси використовуються окупантом для анонімізації в мережі Інтернет та розповсюдження дезінформації та здійснення протиправної діяльності проти населення України", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У ньому уточнюється, що компанія Keepsolid вже відреагувала на запит українських правоохоронців та ухвалила рішення про припинення співпраці з користувачами з РФ.