Іспанія збирається легалізувати всіх українців, як знаходяться в країні

Прем’єр Іспанії оголосив про намір легалізувати всіх українців, які знаходяться в країні без документів. Про це заявив прем’єр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Європейська правда.

"В Іспанії проживає близько 100 тисяч українців. Ми збираємося вжити комплекс заходів, щоб вони могли легально жити і працювати, а також гарантувати їм доступ до освіти, охорони здоров’я та соціальної політики, як і для будь-якого громадянина нашої країни" , - написав він у Twitter.