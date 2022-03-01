Сумська ОДА: Байрактар вже знищив близько 100 російських танків та 20 Градів
У Сумській області з’явився перший ударний безпілотник Байрактар, який вже завдав точкового удару по колонах російської техніки та знищив сотні одиниць. Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, повідомляє Новое время.
"Перший такий приклад - це було знищено близько 100 танків, близько 20 Градів, бензовози та бронетехніку", - зазначив він.
Живицький додав, що очікують на прибуття ще кількох Байрактарів, а також європейських конвоїв із захистом для військових: раціями, тепловізорами.