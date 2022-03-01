Сумська ОДА: Байрактар вже знищив близько 100 російських танків та 20 Градів

У Сумській області з’явився перший ударний безпілотник Байрактар, який вже завдав точкового удару по колонах російської техніки та знищив сотні одиниць.﻿ Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, повідомляє Новое время.

"Перший такий приклад - це було знищено близько 100 танків, близько 20 Градів, бензовози та бронетехніку" , - зазначив він.

Живицький додав, що очікують на прибуття ще кількох Байрактарів, а також європейських конвоїв із захистом для військових: раціями, тепловізорами.