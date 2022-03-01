Мер: Херсон, як і раніше, Україна

Херсон цієї ночі прожив без обстрілів, міська влада виконує свій функціонал - прибирання, вивіз сміття, транспорт – у штатному режимі. Про це заявив мер міста Ігор Колихаєв у Facebook уранці у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перший день весни. Херсон, як і раніше, Україна... На сьогодні завданням номер один залишається контроль за роботою магазинів, аптек тощо", - написав він.

Мер нагадав, що вчора було відкрито рахунки для фінансової підтримки міста, і люди з усього світу вже почали її надавати.