"Укрнафта" призупинила роботу двох газопереробних заводів

ПАТ «Укрнафта» продовжує видобувати нафту і газ на всіх об'єктах, за винятком активних бойових дій, що знаходяться поблизу, повідомила прес-служба компанії, повідомляє Enkorr.

З метою безпеки працівників призупинено роботу двох газопереробних заводів у Чернігівській та Сумській областях, але компанія продовжує постачання газу населеним пунктам на Сході країни, інфраструктура яких залежить від «Укрнафти».

Обстріли окупаційних військ РФ завдали руйнації інфраструктури компанії в Охтирці. Пошкоджено один із резервуарів, у якому зберігалися нафтові залишки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Основні резервуари зберігання нафти пошкоджено.

«З жалем повідомляємо, що в результаті російської агресії та обстрілів Охтирки загинули чотири співробітники компанії. Їхнім сім'ям «Укрнафта» надала матеріальну допомогу», - зазначили у компанії.

Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання щодо виплати заробітної плати. Крім цього, минулого тижня всім працівникам було виплачено додаткову матеріальну допомогу у розмірі місячного заробітку. Для працівників та їхніх сімей, евакуйованих з місць бойових дій, організовано пункти розміщення у м. Долина та Надвірна.

«Укрнафта» також підтримує українських бійців та надає фінансову допомогу, одяг, взуття та паливо підрозділам територіальної оборони у громадах, де працює компанія.