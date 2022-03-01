Генштаб ЗСУ назвав втрати військ Росії з початку війни

У Генеральному штабі ЗСУ опублікували﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну.

Станом на 6:00 1 березня було взято в полон 200 військових противника, втрати в особовому складі - 5710 осіб.

Також знищено або пошкоджено:

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ ‒ 846,

артилерійських систем – 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.