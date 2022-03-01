Генштаб ЗСУ назвав втрати військ Росії з початку війни
У Генеральному штабі ЗСУ опублікували дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну.
Станом на 6:00 1 березня було взято в полон 200 військових противника, втрати в особовому складі - 5710 осіб.
Також знищено або пошкоджено:
- літаків – 29 од,
- гелікоптерів – 29 од,
- танків ‒ 198,
- ББМ ‒ 846,
- артилерійських систем – 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.