Генштаб ЗСУ назвав втрати військ Росії з початку війни

Генштаб ЗСУ назвав втрати військ Росії з початку війни
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ опублікували﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну.

Станом на 6:00 1 березня було взято в полон 200 військових противника, втрати в особовому складі - 5710 осіб.

Також знищено або пошкоджено:

  • літаків – 29 од,
  • гелікоптерів – 29 од,
  • танків ‒ 198,
  • ББМ ‒ 846,
  • артилерійських систем – 77,
  • засоби ППО - 7,
  • РСЗВ - 24,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
  • катери – 2 одиниці,
  • автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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