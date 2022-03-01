В Україні запустили чат-бот для фіксації воєнних злочинів РФ

В Україні запустили чат-бот TRIBUNAL.UA для Telegram, за допомогою якого можна фіксувати воєнні злочини російських окупантів — автори ініціативи кажуть, що всі матеріали будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, повідомляє Новое время.

Чат-бот TRIBUNAL.UA збирає фото- і відео-докази для юридичних позовів.

"Наразі кожен українець — свідок війни. Усі випадки скоєння злочину мають бути зафіксовані та використані у юридичній площині на міжнарожній арені задля того, аби побачити Володимира Путіна в Гаазі" , — розповіли творці боту.

Насамперед, TRIBUNAL.UA знадобиться силам територіальної оборони, які перебувають увесь час на вулицях. Водночас їм може скористатися будь-хто, маючи в руках смартфон з камерою.

Щоб зафіксувати злочин, потрібно дістати камеру та зняти:

1. Власне обличчя та назвіть: своє ПІБ, дату, час та точне місце зйомки (геолокація).

2. Свідчення поранених та постраждалих з вказанням ПІБ та дати народження, контактних даних (адреса, номер телефону).

3. Деталі пошкодження майна (будівлі, транспортних засобів, іншого майна).

4. Деталі ворога (техніка, зброя ворога, пересування, особисті дані).

Що фіксувати?

1. Докази вбивства та насильства цивільних чи військових осіб:

— вбивства;

— катування (побиття, згвалтування, каліцтво);

— утримання у заручниках чи у полоні.

2. Докази використання зброї та військової техніки РФ:

— обстріли зі стрілецької зброї, артилерії чи повітря;

— використання вогнепальної зброї;

— пересування та застосування військової техніки.

3. Докази грабежу, заволодіння та руйнування майна цивільних та держави:

— привласнення та руйнування майна, транспорту, пального;

— руйнування культурних пам’яток.

4. Персональні дані ворога:

— персональні дані, документи, паспорти;

— позивні та псевдоніми;

— розпізнавальні знаки.

Фото: TRIBUNAL