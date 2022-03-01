Рєзніков: ворог у агонії, він уже не може воювати з нами

У ворожих військ почалася агонія, вони більше не здатні воювати з озброєними українцями. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у себе у Facebook.

"Дорогі українці! 122 години опору. На п'яту добу інтервенції російські окупанти виявилися нездатними приховувати, що у них починається агонія. Варварські обстріли ракетами та РСЗВ мирних міст – це свідчення того, що вони не здатні більше воювати зі озброєними українцями. як останні труси", - пише Резніков.

За його словами, такі дії є воєнним злочином.

"Його безпосередні виконавці та організатори приречені на своє існування, що залишилося, носити тавро вбивць і ховатися. На них чекає трибунал. Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено в Харкові", – запропонував міністр.

Він нагадав, що саме у Харкові 1943 року відбувся перший процес, внаслідок якого нацисти були засуджені за військові злочини.

"Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які його вже "перевершили". Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Хочу відзначити наших хлопців на сході. Вони стали непереборним бар'єром для ворогу. його жахливо деморалізує», – зауважив Рєзніков.

Він також зазначив, що "на економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань" .

"Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти. До знищення армії окупантів приєдналася міжнародна ІТ-спільнота. Підвищуються поставки зброї та всього необхідного з Європи. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті", – повідомляє міністр.

За його інформацією, "сотні тисяч людей у Росії вже дізналися, що влада їм бреше" і що "немає жодної "спецоперації", є звичайна загарбницька війна" , на якій загинули вже тисячі росіян.