Нафта дорожчає через побоювання з приводу постачання

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки побоювання щодо можливого перебою з постачаннями через вторгнення Росії в Україну переважили розмови про скоординований глобальний випуск запасів сирої нафти для заспокоєння ринків, повідомляє Enkorr.

Вартість бареля травневої нафти Brent 1 березня до 8:48 за Києвом склала $99,94 (+2,01%). Барель квітневої нафти WTI торгувався за $97,41 (+1,77%). Пікові ціни на еталонні сорти нафти досягли після вторгнення Росії в Україну $105,79 та $99,10 відповідно.

Занепокоєння щодо скорочення постачання призвело до зростання цін. Мирні переговори між РФ та Україною у понеділок завершилися тим, що офіційні особи повернулися до столиці для подальших консультацій. Це говорить про те, що про мирне вирішення конфлікту говорити ще зарано.

«Ситуація в Україні, а також фінансові та енергетичні санкції проти Росії підтримуватимуть енергетичну кризу і [ціни на] нафту значно вищі за $100/бар. у найближчій перспективі і навіть вище, якщо продовжиться ескалація конфлікту», - написала у своєму звіті Луїза Діксон, старший аналітик ринку нафти з Rystad Energy.

Великі нафтогазові компанії, у тому числі BP та Shell, оголосили про плани виходу з російських операцій та спільних підприємств.

Покупці російської нафти стикаються з труднощами у зв'язку з платежами та наявністю доступних танкерів, оскільки західні санкції проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну набувають чинності.

Тим часом заводи в Азії швидко відновилися в лютому на тлі ознак того, що пандемія коронавірусу має менший вплив на бізнес, що передбачає збільшення попиту на нафту.

Водночас зростання цін обмежене обговоренням Сполученими Штатами та їх союзниками скоординованого випуску запасів сирої нафти для пом'якшення перебоїв із постачанням. За повідомленнями ЗМІ, цей випуск може становити від 60 до 70 млн бар.

"Цей ймовірний реліз поки що стримує зростання цін на нафту", - наголошується в аналітичній записці Commonwealth Bank of Australia.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) проведе 1 березня позачергову міністерську нараду, щоб обговорити, яку роль його члени можуть відіграти у стабілізації нафтових ринків.

Росія, яка називає свої дії в Україні спецоперацією, експортує від 4 до 5 млн бар. сирої нафти на добу та від 2 до 3 млн бар. нафтопродуктів на добу.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інші виробники, включно з РФ, проведуть свій міністерський саміт 2 березня. Очікується, що на ньому буде ухвалено рішення дотримуватися політики поступового збільшення постачання.