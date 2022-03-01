"Школа_інфо" запускає освітню ініціативу для учнів 1-4 класів

Освітня Viber-спільнота "Школа_інфо" в умовах воєнного стану запустила освітню ініціативу для учнів 1-4 класів, незабаром запустять і для 5-6 класів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найбільша в Україні освітня Viber-спільнота "Школа_інфо" в умовах воєнного стану запускає освітню ініціативу. У школі-онлайн щодня публікуватимуть завдання для учнів 1-4 класів, щоб вимушені "канікули" не заважали розвитку та здобуттю освіти" , - йдеться в повідомленні каналу Ukraine NOW.

Наголошується, що наступного тижня планується запустити завдання і для учнів 5-6 класів.

Згідно з повідомленням, навчальний план був розроблений Інститутом когнітивного моделювання разом із Школою "Базис". Зокрема, він містить завдання з англійської мови, математики, логіки, грамоти, науки, читання, фізкультури.

Приєднатися до спільноти можна за посиланням.﻿