OKKO зняло обмеження на заправку дизпаливом

Автозаправні комплекси мережі ОККО зняли обмеження на заправку дизельним паливом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розрахуватися можна як готівкою, так і банківськими картками, за відсутності технічних несправностей системи", - повідомляється у Facebook у понеділок увечері.

Крім того, у столиці та Київській області обсяг заправки бензинами 92 та 95 збільшено з 20 до 50 літрів на одне приватне авто.

Мережа АЗК "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз") входить до складу OKKO Group. Є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні, яка налічує 425 автозаправних комплексів.