ОДА: Маріуполь та Волноваха під тиском ворога, але тримаються

На Донеччині міста Маріуполь та Волноваха перебувають під тиском ворога, але тримаються. Про це написав﻿ голова Донецької ОДА.

У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики.

Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно.

Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало.

У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами, зазначив Кириленко.

Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.

Як повідомляє Кириленко, по Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.

З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.