ОДА: Маріуполь та Волноваха під тиском ворога, але тримаються
На Донеччині міста Маріуполь та Волноваха перебувають під тиском ворога, але тримаються. Про це написав голова Донецької ОДА.
У Маріуполі через ворожі обстріли перебито лінії електропередач, місто без електрики.
Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 людей, ще сотня виїхала самостійно.
Приблизно о 5 ранку були обстріли в районі Новоселівки Третьої, цивільне населення не постраждало.
У Верхньоторецькому частково мешканці відновили електропостачання власними силами, зазначив Кириленко.
Без електропостачання залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.
Як повідомляє Кириленко, по Красногорівці о 01:50 було випущено 12 снарядів АГС.
З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає.
"Ми пережили страшну зиму і починаємо нову українську весну", - написав він.