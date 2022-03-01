Держспецзв'язку: у місцях бойових дій можливі проблеми зі зв'язком

Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України попереджає про можливі перебої з мобільним зв'язком та інтернетом у місцях, де відбуваються/відбувалися бойові дії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це пов'язано з тим, що в результаті нашого героїчного опору може страждати інфраструктура операторів. Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку оперативно моніторить і контролює ситуацію" , - зазначається в повідомленні.

Також Держспецзв'язку, як адміністратор зв'язку України, плідно співпрацює з операторами та провайдерами.

Крім того, оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що внаслідок авіанальоту місто залишилося практично без постачання електроенергією: можуть бути перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.