В Альфа-Банку Україна заявили, що санкції проти Фрідмана та Авена щодо нього не вдарять

Санкції проти російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена на бізнес Альфа-Банку в Україні не впливають, заявили у фінустанові, повідомляє Новое время.

Зазначається, що ЄС запровадив санкції виключно проти приватних осіб. США та Великобританія проти них санкції поки що не вводили.

Але ця частка не є контрольним пакетом володіння, що неодноразово підтверджувалося регулюючими органами України. У зв'язку з цим, санкції стосуються акціонерів, як приватних. осіб, а не банку в цілому. На звичайну роботу Альфа-Банку Україна санкції не впливають. Банк працює без обмежень. Більше того, розглядається питання зміни структури власності банку для відповідності вимогам міжнародного та національного законодавства та забезпечення безперебійної роботи та сервісу для клієнтів", - заявили у банку.

Альфа-Банк Україна входить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA зі штаб-квартирою в Люксембурзі та є одним із найбільших українських приватних банків. За даними банку, його найбільшими кінцевими акціонерами опосередковано є Михайло Фрідман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Олексій Кузьмічов (16,3239%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit SpA (Італія) , 9,9%), Марк Фоундейшн з дослідження ракових захворювань (3,8736%) та Андрій Косогов (3,6716%).