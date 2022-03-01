"Укрзалізниця" розширює список евакуаційних поїздів

В умовах розв'язаної Росією війни проти України "Укрзалізниця" продовжує здійснювати евакуацію громадян до західного кордону та розширює список евакуаційних поїздів, повідомляє Дело.

"Для покращення обслуговування пасажирів, що прямують на Державний кордон України з країнами ЄС, призначено дизель-поїзди, які курсуватимуть за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та назад", — зазначається у повідомленні УЗ.

Потяг №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова 1 березня о 14:00.

Посадка в дизель-поїзди проводитиметься в порядку живої черги. Перевагу будуть віддавати жінкам, дітям та літнім людям.

Потяг №45 Краматорськ-Ужгород о 8:00 вирушив із Лимана до Краматорська. З Краматорська планується відправлення о 12:00 до Ужгорода.

"Укрзалізниця" також причепить додаткові вагони до поїзда №67 Київ – Варшава, щоб забезпечити виїзд насамперед жінок та дітей із Києва. Потяг вирушить із київського вокзалу о 19:13.

На кордоні з Польщею цим пасажирам буде надано спеціальний поїзд із польських вагонів, який доставить їх до Варшави, де їм забезпечать притулок, їжу та все необхідне для проживання спочатку.

Щоб забезпечити попит на виїзд за кордон усіх бажаючих, додаткові вагони станції Львів також причеплені до поїзда №36 сполученням Одеса – Перемишль.

О 12:40 із лівого берега Києва вирушить "Інтерсіті" Дарниця – Львів.