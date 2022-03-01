Visa також заблокувала систему для підсанкційних російських банків

Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи російським банкам, що потрапили під санкції ЄС та США, повідомляє Економічна правда.

Раніше повідомлялося, що Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.

Блокування означає, що картки цих платіжних систем працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах скористатися ними буде неможливо.

Нагадуємо:

Володимир Зеленський у неділю звернувся до платіжних систем Visa та Mastercard із закликом відключити Росію від послуг компаній.