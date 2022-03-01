Ляшко звернувся до російських лікарів: це не війна, а тероризм

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до російських лікарів. Він закликав засудити відкрито війну проти України та сказати правду своїм пацієнтам, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Медичні працівники та представники медичної науки, які проживають та працюють в Російській Федерації. Як лікар до лікарів, як міністр охорони здоров’я України звертаюсь до вас. Звертаюсь не з проханням, а з чітким посланням! Ви ще напевно думаєте, що в Україні, проводиться якась "військова операція", яка не має ніякого відношення до вас чи вашої роботи? То це не так!" , - звернувся Ляшко.

Він зазначив, що Україні йде війна, ба більше навіть не війна, а тероризм, який координується діями президента РФ.

"Це тероризм, тому що ваші військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють в машини екстреної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають довести ліки та продукти харчування в лікарні, вбили вже 16 дітей (ще 45 дітей з різними ступенями поранень врятували наші медики), …" , - написав Ляшко.

Глава МОЗ підкреслив, навіть на шосту добу війни, лікарі РФ, які, зокрема, давали клятву Гіппократа і обіцяли "чисто и непорочно проводить свою жизнь и своё искусство" просто спостерігають, як дії російського лідера призводять до гуманітарної катастрофи.

"Ви не зробили жодної дії, щоб засудити та зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег по професії, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерті невинних громадян. Ви продовжуєте думати, що це десь там, і це вас не буде стосуватись. Це не "там". Це тут! У вільній і незалежній Україні, яку підтримує весь цивілізований світ!" , - зауважив Ляшко.

Своєю чергою він звернув увагу на те, що лікарі в РФ та науковці, вже найближчим часом відчують дію санкцій, які запровадила світова спільнота проти Росії, намагаючись стримати цей божевільний марш.

"Скоро й ви відчуєте, що таке бути без ліків провідних світових виробників, які не приїдуть до вас в країну, яку вже ігнорує весь світ.Ви відчуєте те, що відчуваю сьогодні я, коли через дії окупантів, які прийшли з вашої країни, не можу доставити до міст, на шляхах і околицях яких відбуваються бойові дії, ліки, які повинні були б врятувати чиєсь життя. Ви будете дивитись в очі своєму пацієнту, якому не зможете допомогти, і задумаєтесь, чому я не вийшов 24, 25, … лютого чи 1 березня на площу з вимогою зупинити війну" , - наголосив міністр.

Він додав, що лікарів РФ вже виключають зі світових професійних асоціацій, позбавлять можливості публікуватись в світових наукових журналах та вже позбавили можливості відвідати більшість країн світу і взяти участь у світових конгресах і побачити інноваційні розробки медичної галузі.