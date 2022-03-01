Йоханніс: Румунія повністю підтримує інтеграцію України до ЄС

Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії до Європейського Союзу, повідомляє ТСН.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс.

"Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії до Європейського союзу. Місце цих партнерів ЄС – у європейській сім'ї, і Румунія зробить усе можливе, щоб це стало реальністю" , – написав він у Twitter.

28 лютого, президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали негайно надати Україні статус країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу. Це відбулося після підписання президентом України Володимиром Зеленським заявки на членство в Європейському Союзі, яку він просить розглянути за спеціальною процедурою — у найкоротший термін.