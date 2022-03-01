Білорусь привела до готовності сили ППО

Білоруська армія не брала участі й не збирається брати участь у спецоперації в Україні. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Білоруська армія жодної участі в бойових діях не брала і не приймає. Ми можемо це довести будь-кому", — заявив глава держави під час розширеного засідання Ради безпеки в Мінську.

Слова президента наводить наближений до пресслужби глави держави телеграм-канал "Пул Першого".

Лукашенко також запевнив, що російське керівництво ніколи не порушувало Білорусі це питання - про її участь у збройному конфлікті.

"Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - заявив він.

При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність кошти ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.

"Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами", - сказав він.