Приватбанк скасував комісію за зарахування SWIFT-переказів для фізосіб

З 26 лютого по 11 березня 2022 року Приватбанк не стягуватиме комісію за зарахування SWIFT-переказів для фізичних осіб, - повідомляє прес-служба банку, повідомляє Мiнфiн.

Усі платежі SWIFT у Приватбанку здійснюються за стандартом SWIFT gpi, тому кошти надходять на рахунки протягом доби, а 40% платежів зараховуються одержувачеві лише за 5 хвилин.

SWIFT-переказ зараховується на рахунок клієнта або картку, реквізити якої зазначаються під час відправлення.