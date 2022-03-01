Українські євробонди впали до нового мінімуму

28 лютого вартість доларових українських єврооблігацій України, які частково відновили у п'ятницю обвал першого дня повномасштабної військової агресії Росії, опустилися до нового мінімуму, подешевшавши за день на 25-34%, повідомляє Дело.

Як повідомляє Bloomberg, станом на 18:00 за київським часом, прибутковість до погашення найкоротших паперів з погашенням у вересні 2022 року зросла до 204,3% з 103,8% 25 лютого при зниженні ціни з 68,4% до 51,5% номіналу.

Водночас єврообонди з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 76,8% річних, у 2024 році – 62,7% річних, у 2025 році – 48,2% та у 2026 році – 39,7%.

Ставки за довгостроковими паперами з погашенням у 2027–2028 роках зросли до 35,2–35,3%, а за «довшими» паперами з погашенням у 2029–2031 роках – до 29,7–25,1%.

Цінні папери, номіновані у євро, з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 43,2%, у 2030 році – 23,3%.

При цьому курс ВВП-варантів упав одразу на 31%, до 21,8% від номіналу.