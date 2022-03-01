ДСНС: у Харкові ліквідовано 19 випадків загорянь за добу

Станом на 8 ранку на Харківщині співробітники ДСНС протягом доби 44 рази виїжджали за сигналом "Тривога". З них 25 виїздів на ліквідацію пожеж та загорянь. Про це повідомив позаштатний радник МВС Антон Геращенко на своєму Телеграм-каналі.

За його інформацією, у самому місті було 19 випадків виклику ДСНС та 6 в області.

Також 10 разів рятувальники виїжджали для допомоги населенню, 10 – інші виїзди.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС проводили розминувальні роботи: було знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів.

За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

У самій ДСНС повідомляють, що внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждали 6 людей, з них 1 дитина. Число загиблих уточнюється.

Займання на покрівлі оперного театру ліквідовано. Від ДСНС залучено понад 40 осіб та 7 од. техніки.