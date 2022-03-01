Євросоюз готується до перебоїв у постачанні газу з РФ

Євросоюз вживає заходів, щоб бути готовим до наслідків на випадок, якщо війна, розв'язана РФ проти України, призведе до перебоїв з постачанням до ЄС російського газу. Про це повідомила член Єврокомісії (ЄК) Кадрі Сімсон, повідомляє Enkorr.

«Сьогодні я розповіла міністрам [енергетики країн ЄС] про наш надзвичайний план. За нашою нинішньою оцінкою, Європейський Союз зможе прийти до кінця зимового сезону за повної [енергетичної] безпеки, — сказала єврокомісар у понеділок на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з енергетики. — Нині потоки газу зі Сходу на Захід продовжуються. Постачання енергії Європейському союзу підвищилися. І слід також сказати, що метеорологічні прогнози сприятливі».

За її словами, в ЄС зараз рівень запасів газу становить близько 30% від ємності сховищ. Міністри на засіданні ради заявили, що зверстані їхні національні плани підготовки на випадок проблем із постачанням.

Але ця картина, зазначила член ЄК, не відкидає ризиків. Після санкцій ЄС та міжнародного співтовариства щодо Росії, вважає вона, очікується відповідних заходів Москви, які матимуть наслідки для торгівлі енергоносіями.

«У разі повного припинення постачання, зрозуміло, у нас виникне величезний дефіцит. І ми маємо інструменти, щоб контролювати його наслідки», — заявила Сімсон .

На засіданні Ради міністрів з енергетики, зокрема, обговорювалося питання про пошуки альтернативних постачальників газу, йде відповідна робота, і вже відзначено підвищення постачання ЗПГ до Європи у січні та лютому. Подальше зростання постачання ЗПГ вимагатиме координації на рівні Євросоюзу. ЄК створить спеціальну платформу та контактну групу з представників держав-членів ЄС та енергетичних операторів.

Мета цієї роботи — успішно завершити зимовий сезон за дуже низьких запасів газу.

«Якщо нинішня ситуація триватиме, ми прийдемо до 18% запасів у квітні за 30% у попередні роки. Тому важливо добре спланувати наші запаси газу до кінця зими, але особливо для наступної зими», - повідомила єврокомісар.

У зв’язку з цим, зазначила Сімсон, Єврокомісія запропонувала «сформулювати цілеспрямовані заходи» щодо забезпечення запасів газу.

Як повідомлялося раніше, ціна газу в Європі з відкриттям торгів на спотовому ринку в понеділок 28 лютого зросла на 25% до рівнів закриття 25 лютого і досягла $1050/тис. кубометрів.