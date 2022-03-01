Глава ОГА: За знищення ворожої техніки в Миколаєві платитимуть $1000
Жителі Миколаївської області, які знищуватимуть військову техніку росіян, отримають грошову винагороду у розмірі $1 тис. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Йде переміщення техніки в три колони, з боку Снігурівки, Баштанки. Працює наша техніка, "вертушки" палять їх. Платитимемо за спалену техніку винагороду в $1000", - сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в телеграмі.
Пізніше він уточнив, що Миколаєвом переміщається військова техніка ЗСУ і попросив громадян не заважати військовим.
"У місті багато техніки переміщається, вся наша. Не заважайте! І не стріляйте", - наголосив Кім.